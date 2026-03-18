Senegalci sumnjaju na korupciju - zahtevaju istragu

Vlada Senegala pozvala je na "nezavisnu međunarodnu istragu" zbog "sumnje u korupciju" u vrhu afričkog fudbala, nakon što joj je oduzeta titula šampiona kontinenta i dodeljena Marokou.

Senegal je u januarskom finalu savladao Maroko rezultatom 1:0, ali je Fudbalska konfederacija Afrike (CAF) u utorak poništio ishod meča. Razlog je bio taj što su igrači Senegala napustili teren u znak protesta nakon što je domaćinu Maroku dosuđen penal u nadoknadi vremena. Fudbaleri su se vratili na teren posle 17 minuta prekida, a pokušaj penala "panenkom" Brahima Dijasa je odbranjen. Ipak, Senegal je potom stigao do pobede golom Papea Geja u produžecima. Nakon