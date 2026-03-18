BBC vesti na srpskom

Nove pretnje Irana posle ubistva ministra obaveštajnih poslova, Izrael sravnio zgradu u centru Bejruta

Opšti rat na Bliskom istoku: Amerikanci gađali iranske vojne lokacije na obali Ormuskog moreuza, Iran udario po Tel Avivu i susednim zemljama, Izrael gađa civilne objekte po Bejrutu.

BBC News pre 1 sat
Kopija Kurana, muslimanske svete knjige, leži na ruševinama zgrade u Bejrutu pogođene u izraelskom napadu
Američko-izraelski rat protiv Irana nastavlja se nesmanjenom žestinom.

Dok su američke snage upotrebile moćne bombe teže od dve tone gađajući iranske raketne lokacije duž iranske obale u blizini Ormuskog moreuza, Iran je ciljao mete u Tel Avivu, a Izrael je nastavio napade na civilne objekte u Bejrutu, prestonici Libana.

Pojačana neprijateljska dejstva usledila su dan pošto je potvrđena smrt Alija Laridžanija, jedne od najvažnijih figura u iranskom državnom vrhu, za koga kažu da je zapravo bio idejni strateg režima u Teheranu.

Američka vojska saopštila je 18. marta da je pogodila iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama koje mogu da prodru u bunkere.

Ormuski moreuz je uski morski kanal kroz koji se prevozi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, a koji je Iran zatvorio u nameri da oslabi privrede neprijateljskih zemalja.

Zbog ovog poteza Irana, u svetu je porasla cena nafte, a postoji bojazan od opšteg poremećaja u snabdevanju ovog energenta.

Iranske oružane snage upozorile su da će preduzeti „odlučne akcije“ kao odgovor na napade na njihovu energetsku infrastrukturu, prema saopštenju koje je objavila novinska agencija Tasnim, povezana sa IRGC-om.

Iran je saopštio da su njegovi objekti na gasnom polju Južni Pars meta.

„Kao što je ranije upozoreno, ako američko-cionistički neprijatelj napadne energetsku, gasnu i ekonomsku infrastrukturu naše zemlje, pored snažnog kontranapada protiv neprijatelja, snažno ćemo pogoditi i izvor te agresije“, dodaje se.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara, Madžed Al Ansari, kaže da su objekti u Južnom Parsu meta Izraela.

U objavi na mreži Iksu, Centralna komanda SAD je saopštila da su američke snage „uspešno upotrebile višestruke municije dubokog prodora od 2.270 kilograma na ojačanim iranskim raketnim lokacijama“ duž iranske obale moreuza.

„Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama bile su opasnost po za međunarodnu plovidbu u moreuzu“, kaže američka vojska.

Ogromne bombe su verovatno slične „razbijačima bunkera“ koje su SAD koristile u prošlogodišnjem napadu na tri podzemna nuklearna objekta u Iranu.

Više o bombama razbijačima bunkera pročitajte OVDE.

Vest da SAD koriste bunkerske bombe teže od dve tone dodatni je dokaz da Bela kuća i Pentagon veruju da Iran drži mnogo oružja zakopanog duboko pod zemljom.

Napadi na iranske vojne mete kod Ormuskog moreuza usledili su pošto je američki predsednik Donald Tramp oštro kritikovao NATO i druge saveznike jer su odbili da se više uključe u vojne akcije na Bliskom istoku.

„Više nam nisu potrebni i ne želimo njihovu pomoć", rekao je Tramp.

Iran potvrdio ubistvo ministra obaveštajnih poslova

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac objavio je da je iranski ministar obaveštajnih poslova Ismail Hatib ubijen u izraelskom napadu 17. marta uveče.

Masud Pezeškijan, predsednik Irana, na mreži Iksu je potvrdio da je Hatib ubijen.

„Kukavičko ubistvo mojih dragih kolega Ismaila Hatiba, Alija Laridžanija i Aziza Nasirzadea, zajedno sa nekim članovima njihovih porodica, ostavilo nas je u dubokoj žalosti.

„Izražavam saučešće velikom narodu Irana zbog mučeničke smrti dva člana kabineta, sekretara Šure, kao i vojnih i Basidž komandanata", napisao je Pezeškijan.

Bivši predsednik Irana Ibrahim Raisi imenovao je Hatiba 2021. godine za iranskog ministra obaveštajnih poslova.

Hatib je studirao islamsko pravo kod više visokorangiranih sveštenika, među kojima i doskorašnjeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

Obavljao je visoke položaje u Ministarstvu obaveštajnih poslova i Kancelariji vrhovnog vođe.

Ministarstvo finansija SAD ga je stavilo pod sankcije „zbog učešća u sajber aktivnostima protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika“ 2022. godine.

Navodno se Hatib pridružio Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) 1980. godine, ubrzo posle Islamske revolucije 1979. godine.

ko je sve ubijen u političko-vojnom vrhu Irana
Od doskorašnjih glavnih ljudi iz političko-vojnog vrha u Iranu u životu je još samo predsednik Masud Pezeškijan

Bejrut: Izrael udario po stambenom naselju

posledice napada na bejrut
Dok Amerikanci gađaju iranske vojne mete u Ormuskom moreuzu, a Iran napada Tel Aviv, izraelske snage su se usmerile na libansku prestonicu Bejrut.

Izraelci su izveli dva snažna napada na Bejrut u noći između 17. i 18. marta, a pogođeni su i stambeni objekti, javljaju lokalni mediji.

U jednom od napada, pogođena je stambena zgrada u centralnom naselju Zukak al-Blat, u blizini sedišta vlade i nekoliko ambasada.

U drugom udaru je pogođen centralni okrug Basta.

Najmanje deset ljudi je poginulo, a 27 ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Taj broj verovatno nije konačan.

Pogledajte video: BBC u Bejrutu posle izraelskog napada u centru grada

Liban je uvučen u ovaj sukob pre nekoliko nedelja kada je Hezbolah, libanska šiitska muslimanska političko-vojna grupa, lansirao rakete i dronove na Izrael kao odmazdu zbog ubistva vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija i ponovljenih izraelskih napada.

Izrael je pre dva dana objavio da je počeo 'ograničenu kopnenu ofanzivu' na jugu Libana.

Od početka novog sukoba na Bliskom istoku, u Libanu su poginule stotine ljudi.

Pogledajte još fotografija iz Bejruta

izraelski napad na bejrut, eksplozija u bejrutu
zgrada u Bejrutu pogođena u izraelskom napadu
zgrada u bejrutu pogođena u izraelskom napadu
spasioci i vatrogasci na mestu napada u bejrutu
žena stoji na ruševinama posle izraelskog napada na bejrut
spasioci na mestu napada u bejrutu
posledice napada na bejrut
stambena zgrada u Bejrutu pogođena u izraelskom napadu
Još jedna stambena zgrada u Bejrutu pogođena u izraelskom napadu

Tel Aviv: Joga u skloništu

čovek gleda u zgradu pogođenu u iranskom napadu
Prizor iz Tel Aviva posle iranskog napada

Kao jedan od najavljenih odgovora zbog ubistva visokog zvaničnika Alija Laridžanija, Iran je gađao Tel Aviv.

Muškarac i žena u sedamdesetim godinama poginuli su u iranskom raketnom napadu tokom noći.

Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 192 ljudi ranjeno i prebačeno u bolnicu u poslednja 24 sata.

Njih 177 ima lakše povrede, četvoro ima ozbiljnije, ali nisu životno ugroženi, dodaju.

Nije jasno u kakvom je stanju preostalih 11 ljudi.

Od početka sukoba 28. februara do danas, 3.727 ljudi prebačeno je u bolnice, kažu iz Ministarstva zdravlja Izraela.

joga u skloništu u tel avivu
Ljudi rade jogu u skloništu u Tel Avivu

Osim Izraela, Iran je lansirao rakete i ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Kataru i Bahreinu.

Ponovo je na meti bila i američka ambasada u Bagdadu, glavnom gradu Iraka.

Bio je to treći napad Irana na Ambasadu SAD u Bagdadu od početka sukoba 28. februara.

Pogledajte najnoviji napad Irana na američku ambasadu u Iraku

U Iranu pogubljen muškarac 'špijun izraelskog Mosada'

Iranski mediji izveštavaju da je 18. marta pogubljen muškarac opisan kao „izraelski špijun“.

Muškarac, identifikovan kao Koruš Kejvani, uhapšen je tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom u junu 2025. godine, i optužen da je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad prenosio slike i informacije o „osetljivim lokacijama“ zemlje, prema izveštaju novinske agencije Tasnim, povezane sa Korpusom islamske revolucionarne garde.

U izveštaju se navodi da je Kejvanija prvobitno identifikovala izraelska bezbednost u Švedskoj 2023. godine pošto je kliknuo na onlajn oglas za grupna putovanja.

U izveštaju se navodi da ga je potom regrutovao oficir izraelske obaveštajne službe Mosad i da je, posle dve godine obuke u šest evropskih zemalja i u Tel Avivu, poslat u Iran da izvodi operacije.

BBC ne može nezavisno da potvrdi tvrdnje u izveštaju novinske agencije Tasnim.

(BBC News, 03.18.2026)

Smrt Alija Laridžanija će produbiti krizu u srcu iranskog vrha

Novi udarac Iranu: Ubijen ministar obaveštajnih poslova

Talas atentata, pokušaj da se zaustavi Teheran? Izrael nastavlja sa likvidacijama, Iran odgovara raketnim i napadima dronova…

Iran potvrdio da je ubijen ministar obaveštajnih poslova

Predsednik Irana Pezeškijan potvrdio smrt ministra obaveštajnih poslova

Iran potvrdio da je ubijen ministar obaveštajne službe Irana

Ubijen ministar obaveštajnih poslova Irana, Izrael sravnio zgradu u centru Bejruta

Novi udarac Iranu: Ubijen ministar obaveštajnih poslova

Novi udarac Iranu: Ubijen ministar obaveštajnih poslova

