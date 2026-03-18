Meteor od sedam tona, prečnika od skoro dva metra uspaničio žitelje saveznih država SAD

Beta pre 2 sata

Meteor od čak sedam tona koji je u utorak preleteo nebom Klivlenda brzinom od 72.420 kilometara na sat pre nego što se raspao uz grmljavinu, uplašio je stanovnike koji su pomislili da se negde blizu dogodila eksplozija.

Američko društvo za meteore kaže da su se javljali građani sa područja od Viskonsina do Merilenda što je više od 1.000 kilometara.

Izvršni direktor tog društva, astronom Karl Hergenroter je rekao da je to "izgledalo kao vatrena lopta, što znači da je to meteorit ili mali asteroid".

Prvobitno je procenio da je to bio "komad svega veličine teniske loptice ili najviše košarkaške lopte, možda i nešto veći", ali se pokazalo da je znatno pogrešio: nova procena je da je to bio komad od sedam tona.NASA je kasnije utvrdila da je to bio meteor prečnika skoro 1,83 metra.

Taj meteor je prvi put viđen oko 80 kilometara iznad jezera Iri. Prešao je više od 55 kilometara kroz gornje slojeve atmosfere pre nego što se raspao iznad Vali Sitija, severno od grada Medine, u Ohaju, saopštila je NASA.

Oslobodio je energiju od 250 tona TNT-a kada se raspao, što se čulo kao jako "Bum!". Osoblje Nacionalne meteorološke službe u Klivlendu takođe ga je čulo i osetilo vibracije.

Nema izveštaja da li su nađeni ostaci meteora.

"Moglo bi biti nekih malih fragmenata, ali bi mnogo materijala izgorelo u atmosferi", rekao je meteorolog Brajan Mičel iz Nacionalne meteorološke službe.

Neki meteor obično padne negde u SAD otprilike jednom dnevno, dok manji komadi svemirske prašine mogu pasti i 10 puta na sat, rekao je Hergenroter.

Naučnici prate meteore putem mreže specijalnih kamera za snimanje noćnog neba, a sve više ljudi ih snima mobilnim telefonima, a registruju ih i kamere za nadzor.

(Beta, 18.03.2026)