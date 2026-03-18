Sednica niške Skupštine ponovo maratonska, završena u zoru

Zasedanje Skupštine Grada Niša, 16. po redu u aktuelnom sazivu, kao i sva prethodna zasedanja, bilo je maratonsko i trajalo je duže od 20 sati.

Počelo je u 9 časova 17. marta, a završeno u 5.15 časova 18. marta.

Odbornici opozicije predlagali su da rasprava o 38 tačaka dnevnog reda bude podeljena u dva dana, ali su odbornici vladajuće većine okupljeni oko Srpske napredne stranke (SNS) izglasali da se rasprava nastavi dok se ne iscrpe sve tačke dnevnog reda.

Odbornici Skupštine Niša su, između ostalog izglasali, promenu vršioca dužnosti direktora u Narodnom pozorištu, Istorijskom arhivu i Javnom komunalnom preduzeću "Parking servis".

Nova v.d. direktorka Narodnog pozorišta je Snežana Radović, diplomirani bibliotekar i dosadašnja direktorka Istorijskog arhiva, a nova v. d. direktorka Istorijskog arhiva je Mima Živković, diplomirani filolog.

Umesto Aleksandre Božanić, novi vršilac dužnosti direktora JKP "Parking servis" biće Aleksandar Lalović, aktuelni rukovodilac kancelarije direktorke JKP "Naisus".

Odbornici niške Skupštine usvojili su i Program lokalnog ekonomskog razvoja grada kojim je predviđeno da za podsticaj rada mikro, malih i srednjih preduzeća ove godine iz gradskog budžeta bude utrošeno 100 miliona dinara.

Usvojena je i Strategija za mlade Grada Niša od 2027. do 2031. godine i Strategija razvoja kulture Grada Niša od 2026. godine do 2030. godine.

Usvojene su izmene i dopune Planova generalne regulacije i Planova detaljne regulacije koje će omogućiti izgradnju dva nova mosta i trafo-stanica koje su preduslov za izgradnju naučnog kompleksa "Tehnis".

Usvojena je i odluka da subvencije grada za plaćanje boravka dece u privatnim i državnim vrtićima budu povećane sa 80 na 90 odsto, što će za roditelje značiti mesečnu uštedu od 2.000 dinara po detetu.

Većina u Skupštini Niša odbila je predlog odbornika opozicije da se u dnevni red skupštinskog zasedanja uvrsti inicijativa o dodeli statusa roditelj-negovatelj roditeljima teško bolesne dece.

Inicijativom je predloženo da roditeljima teško bolesne dece bude obezbeđena materijalna podrška, radni staž i socijalno osiguranje.