"Daćemo sve raspoložive resurse" Potpisan ugovor za brzu saobraćajnicu Bački breg-Srbobran: Azvirt preuzima izgradnju "Osmeha Vojvodine"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastaje sa predstavnicima kompanije Azvirt radi potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Ukupna dužina puta biće oko 186 kilometara, sa projektovanom brzinom od 100 kilometara na sat Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački Breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran potpisan je danas u Beogradu sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt, u prisustvu predsednika