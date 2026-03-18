NSRS izabrala novu Vladu Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem

Minić i 16 ministara su položili zakletvu pred parlamentom Strateški ciljevi i rad vlade ostaju nepromenjeni Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) je na jučerašnjoj posebnoj sednici ponovo imenovala Savu Minića (SNSD) za premijera RS i novu vladu koja je nepromenjena u odnosu na prethodnu.

Nakon višečasovne rasprave, Narodna skupština je izabrala novu Vladu Republike Srpske, a za novi-stari sastav Vlade RS-a glasalo je 49 poslanika. Minić i 16 ministara 20. saziva Vlade, položili su zakletvu, prenosi RTRS. Strateški ciljevi i rad Vlade ostaju nepromenjeni. Minić je istakao da strateški ciljevi i rad vlade ostaju nepromenjeni i da će vlada Srpske uvek tražiti adekvatan odgovor za sve izazove, s ciljem unapređenja ukupnih prilika u društvu. - Ovo što