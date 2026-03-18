Izabrana nova-stara Vlada Republike Srpske: Minić ponovo premijer

Skupština Republike Srpske danas je većinom glasova ponovo izabrala Savu Minića za premijera Republike Srpske.

Za njegov izbor glasalo je 48 poslanika, sedam je bilo protiv, a osam uzdržanih. Minić je rekao da neće biti personalnih promena u vladi, što znači da će ministarske funkcije zadržati svi koji su ih obavljali do juče, kada je premijer podneo ostavku. Minić je u ponedeljak po drugi put podneo ostavku na funkciju premijera RS i ona je sinoć usvojena na vanrednoj sednici Skupštine RS. Prvi put Minić je podneo ostavku u januaru ove godine, zbog toga što ga je na tu