Pokret Kreni-Promeni: U beogradskom Infostanu obustavljeno slanje zaposlenih u kampanju SNS

Pokret „Kreni – Promeni“ je saopštio večeras da su posle prijava zaposlenih u beogradskom Infostanu privremeno obustavljen sporne stranačke aktivnosti radnika tog preduzeću u okviru kampanje za Srpsku naprednu stranku pred predstojeće lokalne izbore u Aranđelovcu.

Taj pokret je ranije pozivao zaposlene u javnim preduzećima da im dostavljaju informacije o tome uz punu garanciju anonimnosti, kroz kampanju „Prijavi ucenu“. Pokret je saopštio i da je došao do dokaza, uključujući detaljan raspored korišćenja službenih vozila Infostana za odlazak zaposlenih u Aranđelovac tokom prethodne i tekuće nedelje. „U dokumentaciji se navodi i korišćenje službenog automobila izvršne direktorke, što dodatno ukazuje na umešanost rukovodstva“,