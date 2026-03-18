Tramp: Sjedinjenim Državama ne treba NATO jer neće da pomogne otvaranje Ormuskog moreuza

Predsednik Donald Tramp je rekao da Sjedinjenim Državama „ne treba NATO“ pošto je nekoliko zemalja članica te organizacije odbilo njegove pozive da pošalju pomorske snage da ponovo otvore ključni Ormuski moreuz, trgovačku rutu pre svega za naftu, koju je zatvorio Iran, prenosi londonski list Gardijan.

U razgovoru sa novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, američki predsednik je opisao odbijanje njegovih poziva kao „veoma glupu grešku“, dodavši bez dokaza: „Svi se slažu sa nama, ali ne žele da pomognu. A mi, znate, mi kao Sjedinjene Države moramo to da zapamtimo jer mislimo da je to prilično šokantno“. Tramp je dodao da je mislio da će Evropa poslati bar minolovce da pomognu u operaciji u moreuzu i da to „nije neka velika stvar“, ali nije ni to urađeno što je