Zelenski u Londonu: Rusija i Iran su braća po mržnji, zato su i braća po oružju

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je Rusiju i Iran nazvao „braćom po mržnji, pa su zato i braća po oružju“ tokom posete Velikoj Britaniji od koje traži podršku pošto su rat SAD i Izraela protiv Irana i njegova odmazda potisnuli u zapećak pregovore o okončanju rata Rusije protiv Ukrajine.

Zelenski je pozvao saveznike da ne zaborave Ukrajinu dok traje bliskoistočni rat koji je dao svežu krv posrnuloj privredi Rusije, jer su SAD, zbog iranske blokade Ormuskog moreuza, privremeno ukinule sankcije na rusku naftu u tankerima na moru. Rat sa Iranom bi uskoro mogao da Ukrajini uskrati zapadne sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane, jer su sada potrebni na Bliskom istoku. „Režimi u Rusiji i Iranu su braća po mržnji, pa su zato i braća po oružju“, rekao je