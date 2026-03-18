Novosadski odbornici usvojili više važnih dokumenata Veliki energetski zaokret Novog Sada: Solarno postrojenje od 105 miliona evra gradiće se 2028.

Jedan od najvažnijih dokumenata, koji je danas usvojila Skupština grada Novog Sada, tiče se plana da 2028. godine počne izgradnja solar–termal postrojenja u radnoj zoni Sever 4, kod termoelektrane u Šangaju.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin je uoči sednice rekao da je ovaj projekat jedan od najsavremenijih rešenja u Srbiji, da je dobio i međunarodnu nagradu kao najbolji ekološki projekat u ovom delu Evrope. - Radi se o skladištenju energije iz solara tokom leta i korišćenje te energije za grejanje zimi- objasnio je Mićin i dodao da se Planom definiše tačna lokacija. – Realizacijom ovog projekta bi Grad trošio 17 posto manje energenata za grejanje, dok će se u