Krivične prijave za nedozvoljenu trgovinu: Zaplenjena bela tehnika i telefoni vredni skoro milion dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici policijskih uprava u Kikindi i Boru, u saradnji sa Odeljenjem tržišne inspekcije u Negotinu, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije podneće krivične prijave protiv Č.

D. (39), kao i protiv M. D. (36) i I. F. (45) iz Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Kako se sumnja, oni su, nemajući ovlašćenje za trgovinu, u svrhu dalje prodaje, nabavili 56 komada proizvoda bele tehnike različitih robnih marki i 15 komada mobilnih telefona sa pratećom opremom, ukupne vrednosti oko 920.000 dinara.