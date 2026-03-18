Požar u Paviljonu Srbije na Bijenalu u Veneciji

Na krovu srpskog paviljona Bijenala u Veneciji u Đardiniju jutros je izbio požar, ali srećom nije bilo povređenih niti veće štete po enterijer objekta, saznaje ANSA.

Prema saopštenju Ministarstva kulture, požar je izbio tokom izvođenja radova na hidroizolaciji krova paviljona (površine oko 200m2), koje izvodi licencirana italijanska firma "Gaiga kostrucioni" u sklopu priprema za predstojeću izložbu. "S obzirom na jutrošnju kišu, primenjena je tehnika sušenja, a varnica je usled jakog vetra završila na jednom od bočnih prozora za ventilaciju, koji su od kombinovanog materijala, drveta i plastike. Ukupno šest, od četrdesetak