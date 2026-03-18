Užas kod Aleksinca: Osumnjičena otrovala pse pa ih bacila u bunar - sledi krivična prijava

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneće krivičnu prijavu protiv J.

V. (50) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. Ona se sumnjiči da tokom protekle nedelje, u selu Tešica u okolini Aleksinca, u jednom napuštenom placu postavila zatrovanu hranu koju je, kako se sumnja, pojelo više pasa lutalica koji su potom uginuli, a nakon toga uginule pse bacila u bunar, saopštio je MUP. Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična