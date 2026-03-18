Vetar i oblaci širom Srbije: Nestabilno vreme uz kišu i pad temperature

Tokom dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, dok će ujutru i pre podne na zapadu i jugu mestimično padati kiša, a u brdsko-planinskim predelima i sneg.

Jutarnje temperature kreću se od 3 do 8 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 10 i 15 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, uz umeren i jak istočni vetar koji će u večernjim satima oslabiti. Temperatura će se kretati od oko 8 do 15 stepeni. Slično vreme očekuje se i u Novom Sadu, gde će jutro biti oblačno uz prestanak kiše, dok će tokom dana preovlađivati umerena oblačnost i vetar. Maksimalna temperatura dostići će oko 15 stepeni. U Vojvodini će