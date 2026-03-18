Zahlađenje i jak vetar u Srbiji: Udari olujne jačine na istoku, temperatura do 12 stepeni

U Srbiji danas osetno hladnije i vetrovito, uz umeren do jak istočni vetar koji će u pojedinim delovima zemlje imati i udare olujne jačine, naročito na istoku.

Očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, dok se u jutarnjim i prepodnevnim satima na zapadu i jugu mestimično očekuje kiša, a u brdsko-planinskim predelima i sneg. Jutarnja temperatura biće od 3 do 8 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati između 10 i 15 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, uz umeren i jak istočni vetar koji će tokom večeri oslabiti. Temperatura će se kretati od 8 do 15 stepeni. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na