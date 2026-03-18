Inspekcijski nadzor bolnice u Čačku: Proceduralne greške potvrđene kod premunilog muškarca, ne i kod devojčice

Nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole kao i inspekcijskog nadzora u Opštoj bolnici u Čačku, utvrđeno je da pri lečenju maloletne E.M. (4), koja je preminula nakon operacije trećeg krajinika u toj zdravstvenoj ustanovi, nisu pronađene proceduralne i stručne greške, dok ih je u lečenju pacijenta M.M. (38) koji je preminuo nakon istog zahvata bilo, izjavio je danas savetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović.

"Posle inspekcijskog nadzora, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije ali i ostalih pretraga od kojih su neke još uvek u toku, mogu izjaviti da za maloletnu E.M. nije pronađeno proceduralnih i stručnih grešaka u lečenju i postupanju. Za drugog pacijenta M.M. postojale su i stručne i proceduralne greške ali obdukcioni nalazi nisu gotovi tako da je se teško izraziti u ovom trenutku o stepenu tih grešaka i kako su one nastale", rekao je Paunović. Prema njegovim