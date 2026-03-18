Skupština Novog Sada usvojila odluku da se dva prostora oduzmu Akademiji umetnosti: Šta o tome kažu predstavnici akademije, a šta vlast? (VIDEO)

Odbornici Skupštine Grada Novog Sada usvojili su na današnjoj sednici odluku o nepokretnostima datim na korišćenje Akademiji umetnosti (AU), prema kojoj prostorije na Bulevaru Mihajla Pupina i Bulevaru despota Stefana više neće biti date na korišćenje Akademiji, pošto je Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove u oktobru 2025. utvrdila da se one ne koriste u skladu sa funkcijom ostvarivanja delatnosti korisnika. Za odluku je glasalo 45 od 68 prisutnih odbornika. Gradonačelnik Novog Sada Žarko

Odluka Grada Novog Sada da dva galerijska prostora oduzme državnoj visokoobrazovnoj ustanovi - Akademiji umetnosti u Novom Sadu, za studentkinju treće godine slikarstva je razočaravajuća. Ona je u izjavi za Insajder objasnila da su studenti protestovali ispred Skupštine grada zbog toga što su prostori koji im se oduzimaju veoma važni za njihovo dalje školovanje i umetničke reference. "To je prosto galerija i prostor za mastere. To su prostori gde mi možemo po prvi