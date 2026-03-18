Vujić: Venecijanska komisija vrlo brzo će poslati prvu verziju izveštaja o Mrdićevim zakonima

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da je Venecijanska komisija, koja je bila u Beogradu, najavila da će "vrlo brzo" poslati Beogradu prvu verziju svog izveštaja, o setu pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi, "kako bismo svi mogli da dajemo određenje komentare".

"Ako Venecijanska komisija da određene preporuke naravno da će Srbija kao ozbiljna zemlja koja ima dugogodišnu saradnju sa njom ući u proces izmene tih zakona - ukoliko te preporuke kažu i u kom pravcu - onda ćemo ući u krug razgovora sa njom da vidimo da li su ta rešenja ono što su oni predlagali", rekao je Vujić za Radio televiziju Srbije (RTS). On je istakao da Venecijanska komisija "nije nikakav sud, oni donose preporuke i mi ćemo sa njima ući u taj proces".