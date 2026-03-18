FOTO i VIDEO: Završen protest ispred Skupštine grada, studenti AUNS na plenumu odlučuju o daljim koracima, manji incident u sali

Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu (AUNS) i njihove kolege sa drugih fakulteta, profesori i građani Novog Sada okupili su se jutros u 9 sati u ispred zgrade Akademije u ulici Đure Jakšića 7, a potom prošetali do Gradske skupštine gde je za 10 časova najavljena sednica.

Na ovoj sednici se, između ostalog, raspravlja i o oduzimanju dva prostora Akademije umetnosti na Bulevaru Mihajla Pupina i na Bulevaru despota Stefana. Pre početka sednice gradonačelnik Žarko Mićin je izjavio da Akademija prostorije nije koristila namenski već u političke svrhe te je pokazao fotografije i pročitao neke od poruka koje se nalaze u izlogu galerije. A post shared by Razglas news (@razglas_news) On smatra da je neprihvatljivo da se da se na mestu koje