Uživo - Osveta za ubistvo najmoćnijeg Iranca! Ubijen još jedan zvaničnik Irana, Katar besan nakon žestokog udara

Juče je došlo do jedne od najvećih eskalacija u aktuelnom ratu između Irana i Amerike i Izraela, pošto je u izraelskom vazdušnom udaru ubijen visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani, koji je imao ključnu ulogu u bezbednosnom vrhu zemlje.

U istim napadima stradali su i drugi visoki komandanti, što predstavlja nastavak strategije ciljanja vrha iranskog rukovodstva. Ovaj udar dolazi nakon ranijih likvidacija najviših lidera, uključujući i vrh države, i smatra se velikim udarcem za političku i vojnu strukturu Irana. Istovremeno, sukob se nastavlja punim intenzitetom – Izraelske odbrambene snage i saveznici nastavljaju vazdušne napade širom Irana na vojne ciljeve, dok Iran uzvraća raketama i dronovima