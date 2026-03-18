Krivične prijave protiv troje osumnjičenih za neovlašćenu prodaju robe vredne 920 hiljada dinara

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije, podneće krivične prijave protiv Č.

D. (39) iz Bašaida, kao i protiv M. D. (36) i I.F. (45) iz Negotina zbog sumnje da su neovlašćeno nabavili robu za prodaju u vrednosti oko 920.000 dinara, saopšteno je. Osumnjičeni su nabavili 56 komada proizvoda bele tehnike različitih robnih marki i 15 komada mobilnih telefona sa pratećom opremom, u svrhu dalje prodaje, bez ovlašćenja za trgovinu. Njima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nedozvoljena trgovina.