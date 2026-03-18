Ministarstvo spoljnih poslova: Nastavlja se evakuacija državljana Srbije iz Kuvajta, Bahreina i Katara

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nastavlja evakuaciju svojih građana sa Bliskog istoka, iz Dohe će biti evakuisano oko 250 državljana Srbije koji su se našli u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru nakon izbijanja sukoba.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Damjan Jović, koji koordinira ovom operacijom, naveo je da su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova stigli u Rijad odakle se planira dalja evakuacija i dodao da je predviđeno da tokom noći i narednog dana budu evakuisani državljani Srbije koji su se u trenutku izbijanja sukoba zatekli u ovim zemljama. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, Jović je ukazao na to da je operacija izuzetno zahtevna kako u