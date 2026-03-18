Požar u Paviljonu Srbije na Venecijanskom bijenalu u Đardinima: Goreo spoljašnji deo krova

U paviljonu Srbije na Venecijanskom bijenalu u Đardinima došlo je do požara, a u trenutku izbijanja vatre u objektu su bili u toku radovi na rekonstrukciji. Povređenih nema.

Prema navodima "Korijere del Veneto", veliki stub tamnog dima podizao se nad Paviljonom Srbije u Italiji, a plamen je nastavio da raste čak i nakon početnih napora gašenja zbog jakih udara vetra koji duvaju preko lagune. Jak vetar, koji su raspirivao plamen, primorao je vatrogasce da intervenišu nekoliko puta. Video snimci i fotografije podigli su uzbunu na društvenim mrežama, budući da je iz daljine vatra delovala široko, a u početku je postojala bojazan da bi