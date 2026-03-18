Sud u Prištini osudio Kostića na 15, a Milovića na sedam godina zatvora za navodne ratne zločine

Osnovni sud u Prištini osudio je danas prvostepeno Zorana Kostića iz Prilužja na kaznu zatvora od 15 godina, a Dragana Milovića iz Zvečana na sedam godina zatvora za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vučitrnu tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Vreme provedeno u pritvoru biće im uračunato u zatvorsku kaznu. Na ovu presudu odbrana ima pravo žalbe po dobijanju presude. U ovom procesu, koji je trajao dve godine, saslušano je više od 17 svedoka. Kostić i Milović uhapšeni su u septembru 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru. Tada je zajedno sa njima uhapšen i Ilija Elezović, koji je u međuvremenu preminuo. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocenila je danas da presuda nastavak institucionalnog