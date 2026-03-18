Dogovorili se predstavnici Ministarstva poljoprivrede, proizvođača mleka, mlekara i uvoznici

Dogovor o konkretnim mera za stabilizacije tržišta mleka danas su u Vladi Srbije postigli predstavnici Ministarstva poljoprivrede, dva udruženja proizvođača mleka, mlekara koje su među najvećim proizvođačima sireva tipa kačkavalja, i distributeri, odnosno predstavnici kompanija koje se bave uvozom, pre svega, sireva.

Vlada Srbije je večeras saoopštila da je posle tog sastanka koji je trajao duže od tri sata, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao da su cene mleka i mlečnih proizvoda počele da rastu u Evropi, te se može očekivati rast cena u otkupu i u Srbiji, a tržište se polako oporavlja. Kao jedan od ključnih problema koji je izazvao poremećaje na domaćem tržištu, istaknuta je pojava jeftinih uvoznih sireva iz Evrope, a problem su i znatne količine mlečnih proizvoda "u