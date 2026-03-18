"Komunalna preduzeća u Beogradu duguju skoro 26 milijardi dinara"

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da javna komunalna preduzeća u Beogradu duguju dobavljačima skoro 26 milijardi dinara, a najveći dužnik su, kako navodi, Beogradske elektrane sa 15 milijardi dinara.

"Pored loše uprave, korupcije i drugih problema koji se moraju što pre rešiti, Beograd treba da razmišlja i o smanjenju zavisnosti od uvoznog gasa za potrebe daljinskog grejanja", poručio je Jovanović, navodi se u saopštenju CLS. Dodao je da je jedan od projekata koji ide u tom pravcu izgradnja ;toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd, koji treba da otpadnu toplotnu energiju dopremi iz termoelektrane "TENT A" do toplane na Novom Beogradu i tako obezbedi alternativno