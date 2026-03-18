Kos i Kopman preneli Brnabić zabrinutost zbog pravosudnih zakona

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su joj evropski zvaničnici na današnjim sastancima u Briselu preneli zabrinutost zbog usvojenog seta pravosudnih zakona i da će sa Venecijanskom komisijom razgovarati o njihovim eventualnim izmenama i dopunama.

"Svakako su zabrinuti zbog procedure i saglasna sam sa tim da smo kao Narodna skupština trebali da organizujemo javno slušanje i javnu raspravu", rekla je Brnabić na konfenreciji za novinare posle sastanaka sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom. Brnabić je rekla da je dobro što je delegacija Venecijanske komisije došla u Srbiju i što