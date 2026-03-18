Odbornici u Novom Sadu oduzeli prostorije Akademiji umetnosti: Gradonačelnik tvrdi da su prostorije zloupotrebljene, studenti organizuju plenum u Galeriji

Odbornici Skupštine Novog Sada odlučivali su o više od 40 tačaka dnevnog reda, a najviše negodovanja javnosti izazvao je predlog odluke o oduzimanju prostora Akademiji umetnosti Novi Sad. Ipak i pored protivljenja Akademije, struke i protesta studenata, većinom glasova, Akademija umetnosti ostala je bez Galerije na Bulevaru Mihajla Pupina i dva ateljea na Bulearu despota Stefana.

Sa 44 glasa za vladajuće koalicije, Akademija umetnosti je ostala bez svojih prostorija. Razlog ukratko je – gradskoj vlasti smetaju studentske poruke na izlogu Galerije, javlja Danas. Studenti u blokadi organizovali protestni skup. Okupili su se od 9 časova ispred Akademije u Ulici Đure Jakšića. Odatle su u protestnoj koloni stigli do Skupštine grada. Protest studenata je završenu 12.30 časova. Dogovoreno je da plenum studenata bude održan od 15 časova u prostoru