Svi golovi Lige šampiona na jednom mestu: Rajsova "lepotica", majstorija mlade nade PSŽ-a i ludilo u Lisabonu VIDEO

U Ligi šampiona odigrane su prve četiri revanš utakmice osmine finala, i bilo je, blago rečeno, zanimljivo.

Na četiri susreta videli smo 13 pogodaka, što je prosečno više od tri po susretu. Sporting je sa 5:0 bio bolji od Bode Glimta, i ukupnim rezultatom 5:3 prošao dalje nakon senzacionalnog preokreta. Arsenal je sa 2:0 posle 1:1 iz prve utakmice izbacio Bajer Leverkuzen, dok je Real Madrid u Mančesteru nakon čudnih 90 minuta bio bolji od Sitija, 2:1. I na kraju, Pari Sen Žermen je sa 3:0 za ukupnih 8:2 pregazio ekipu Čelsija. A golove sa sve četiri utakmice možete da