Uhapšeni šverceri bele tehnike: Policija zaplenila robu vrednu više od 900.000 dinara

Protiv trojice muškaraca iz Negotina i Bašaida biće podneta krivična prijava kada je policija pronašla veliku količinu ilegalne bele tehnike, namenjenu preprodaji u Srbiji.

"Pripadnici policije u Kikindi i Boru, u saradnji sa Odeljenjem tržišne inspekcije u Negotinu, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije podneće krivične prijave protiv Č. D. (39) iz Bašaida, kao i protiv M. D. (36) i I.F. (45) iz Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina", saopšteno je. Kako se sumnja, oni su, nemajući ovlašćenje za trgovinu, u svrhu dalje prodaje, nabavili 56 komada proizvoda bele tehnike