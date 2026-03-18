VIDEO Jokić ovim potezom naterao NBA ligu da reaguje usred meča: Pogledajte jedan od najčudnijih mečeva njegove karijere, ostavio sve u čudu

Nikola Jokić je odigrao jedan od najčudnijih mečeva u karijeri, ali je uspeo da donese pobedu Denveru nad Filadelfijom sa 124:96.

Denver u poslednjih 10 dana deluje kao kaznena ekspedicija koja koristi male rane rivala i to kažnjava surovo i predano. I dok Denver deluje kao podmazana mašina ni Jokić ne mora da igra na sopstvenom maksimumu. Kristijan Braun je postigao 22 poena, Nikola Jokić je meč završio sa 14 asistencija i samo osam poena (najmanje u sezoni) i sedam skokova. Jokić je do poluvremena već imao 10 asistencija što je uradio peti put u ovoj sezoni što je ubedljivo najviše u NBA