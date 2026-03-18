Bejrut: ubijen i treći komandant iranske borbene jedinice Imam Hosein
Izraelska vojska lokvidirala Hasana Alija Marvana
Hasan Ali Marvan, komandant iranske borbene jedinice Imam Hosein, paravojne formacije koja deluje zajedno sa Hezbolahom, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u Bejrutu, saopštila je danas izraelska vojska. Marvan je ubijen u utorak, nedelju dana nakon što je u izraelskom vazdušnom napadu likvidiran njegov prethodnik Ali Musalam Tabadža, prenosi Tajms of Izrael. Izraelska vojska je saopštila da je Marvan, koji je ranije služio kao operativni oficir paravojne