Gori najveće gasno polje na svetu, Iran preti napadom na naftna polja u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Emiratima

Iranska državna televizija objavila pretnju vojske te zemlje da će Iran, kao odgovor na izraelske napade na gasno polje Južni Pars, napasti naftnu i gasnu infrastrukturu u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima

TEHERAN - Izrael je izveo vazdušni udar na najveće gasno polje na svetu, Južni Pars u Iranu, koje zajednički eksploatišu Iran i Katar. Kako se navodi, napad je izazvao veliki požar koji i dalje besni na terenu, dok je Teheran najavio da će uskoro odgovoriti na ovaj udar. Eskalacija tenzija dodatno je uzdrmala energetsko tržište, koje je već pod pritiskom globalnih geopolitičkih rizika. Cena nafte tipa Brent skočila je na 109 dolara po barelu, dok su cene prirodnog