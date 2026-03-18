Štrajk paralisao aerodrom, obustavljen vazdušni saobraćaj

Sindikat planira da nastavi sa obustavom rada

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi. Nijedan putnički avion nije poletao niti sletao, a 445 polazaka i sletanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše Špigel. Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja. Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma. Sindikat traži povećanje plata od