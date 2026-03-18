Inspekcija u čačanskoj bolnici zbog operacija krajnika: Kod devojčice nije bilo grešaka, kod muškarca jeste

Objavljeni su nalazi inspekcija u Čačanskoj bolnici nakon što su devojčica i muškarac u kratkom vremenskom periodu umrli nakon operacije krajnika.

Nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole kao i inspekcijskog nadzora u Opštoj bolnici u Čačku, utvrđeno je da pri lečenju četvorogodišnje devojčice, koja je umrla nakon operacije trećeg krajinika u toj zdravstvenoj ustanovi, nisu pronađene proceduralne i stručne greške. U lečenju pacijenta M. M. (38), koji je umro nakon istog zahvata bilo je grešaka, izjavio je savetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović. "Posle inspekcijskog nadzora,