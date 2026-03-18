Presedan: Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike, Maroko šampion

Maroko proglašen prvakom Afrike za 2025. godinu - njihov poraz od 1:0 u finalu protiv Senegala poništila je Afrička fudbalska konfederacija (CAF).

Getty Images Reprezentativci Senegala sa trofejom prvaka Afrike Afrička fudbalska konfederacija (CAF) poništila je rezultat kontroverznog finala Afričkog kupa nacija između Senegala i Maroka, završenim 1:0 - i proglasila Maroko pobednikom. Meč odigran 18. januara obeležen je odbijanjem senegalskih igrača da nastave igru, nakon što je Maroku u sudijskoj nadoknadi, pri rezultatu 0:0, dosuđen penal. Posle pauze od oko 17 minuta, Marokanci su se ipak vratili na teren.