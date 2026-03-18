Iran najavljuje odmazdu zbog ubistva Laridžanija; Izrael ponovo bombarduje Bejrut i jug Libana

Nastavlja se rat Izraela i SAD protiv Irana. Revolucionarna garda je u znak odmazde zbog ubistva šefa bezbednosnih struktura Alija Laridžanija ispalila više od 100 raketa na Tel Aviv, a poginule su dve osobe. Najmanje šest ljudi stradalo je u novom talasu izraelskog bombardovanja Libana. Eksplozije odjekuju i Bagdadom, prestonici Iraka, oko američke ambasade. Zemlje zaliva presrele su iranske projektile. Izraelski šef diplomatije Gideon Sar tvrdi da su već dobili rat protiv Islamske Republike, dok njegov

09:06 Izrael: Najmanje 192 osobe povređene u iranskim napadima Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je da su 192 osobe povređene u protekla 24 sata u iranskim napadima na Tel Aviv i druge izraelske gradove. (Times of Israel) 08:18 Zemlje Zaliva presrele iranske dronove i rakete Posle Izraela i Libana, eksplozije su prijavljene i u kompleksu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u glavnom gradu Iraka, Bagdadu, u ranim jutarnjim satima. Takođe, Ujedinjeni Arapski