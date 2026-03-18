Nikola Topić postigao 15 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 15 poena za ekipu Oklahoma Siti Blu u pobedi protiv Grand Rapids Golda rezultatom 130:127 u NBA Razvojnoj (G) ligi.

Oklahoma Siti Blu je razvojni tim NBA tima Oklahoma Siti Tandera. Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 122:122, a ekipa iz Oklahome je slavila u gostima posle produžetka sa 130:127. Topić je na terenu proveo 27 minuta, a za to vreme je, pored 15 poena, zabeležio i sedam skokova i šest asistencija. Najefikasniji u timu iz Oklahome bio je Džejr Smit sa 20 poena. U timu Grand Rapids Golda najbolji je bio Džavante Mekoj sa 25 poena. Oklahoma Siti Blu