Potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg-Srbobran; Vučić: Prva deonica za dve godine

Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački Breg – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran potpisan je danas sa azerbejdžanskom kompanijom "Azvirt", u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će prva deonica u dužini od 23 kilometara biti završena u roku od dve godine. "Mi smo pre nekoliko dana predstavili plan Srbija 2030. i Srbija 2035. Ovo je jedna važna tačka, jedna važna stvar u našem planu i programu. Rekao bih, od izuzetnog značaja za Zapadnobački okrug, za sve četiri opštine Zapadnobačkog okruga, dakle i Apatin, i Odžake, i Kulu, i Sombor, ali i za značajan deo opština na severu Južnobačkog okruga, dakle