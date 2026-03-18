U izraelskim napadima ubijen ministar obaveštajnih službi Irana; Modžtaba Hamnei: Ubice moraju da plate za smrt Laridžanija

Izrael tvrdi da je prethodne noći ubio iranskog ministra obaveštajnih službi Esmaila Hatiba. Revolucionarna garda je u znak odmazde zbog ubistva šefa bezbednosnih struktura Alija Laridžanija ispalila više od 100 raketa na Tel Aviv – poginule su dve osobe. Najmanje 12 ljudi je stradalo u izraelskom bombardovanju Libana. Ponovo je pogođena američka ambasada u Bagdadu, prestonici Iraka. Zemlje Zaliva presrele su iranske projektile. Izraelski šef diplomatije Gideon Sar tvrdi da su već dobili rat protiv

18:26 Modžtaba Hamnei: Zločinačke ubice moraju da plate za ubistvo Laridžanija Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, saopštio je danas da je vest o smrti iranskog šefa bezbednosti Alija Laridžanija primio sa "velikim žaljenjem" i da će za njegovu smrt platiti "zločinačke ubice". U saopštenju, koje je prenela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, Hamnei je rekao da je Laridžani bio "inteligentna, posvećena osoba" i istaknuta ličnost u iranskom