U izraelskim napadima ubijen ministar obaveštajnih službi Irana; Teheran najavljuje osvetu zbog smrti Laridžanija

Izrael tvrdi da je prethodne noći ubio iranskog ministra obaveštajnih službi Esmaila Hatiba. Revolucionarna garda je u znak odmazde zbog ubistva šefa bezbednosnih struktura Alija Laridžanija ispalila više od 100 raketa na Tel Aviv – poginule su dve osobe. Najmanje 12 ljudi je stradalo u izraelskom bombardovanju Libana. Ponovo je pogođena američka ambasada u Bagdadu, prestonici Iraka. Zemlje Zaliva presrele su iranske projektile. Izraelski šef diplomatije Gideon Sar tvrdi da su već dobili rat protiv

16:36 Oštećena tri privatna aviona na izraelskom aerodromu Ben Gurion Tri privatna aviona koja su bila parkirana na izraelskom aerodromu Ben Gurion oštećena su od krhotina iranske balističke rakete koju je presrela protivvazdušna odbrana, navela je uprava aerodroma, prenosi Tajms of Izrael. Kako prenosi taj sajt, na osnovu fotografija vidi se da se jedan avion zapalio. (Times of Israel) 16:19 Rute: NATO saveznici razmatraju načine za otvaranje Ormuskog moreuza