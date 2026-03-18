BLISKOISTOČNI SUKOB: UN pokreću istragu o pogibiji učenica u Iranu; Tramp: Nije mi potrebna "nikakva pomoć“ NATO-a

TEHERAN - Odluku članica NATO-a da odbiju zahtev Vašingtona da pomognu u razbijanju blokade Ormuskog moreuza, Donald Tramp ocenio kao "šokantnu i veoma glupu grešku”, dodavši da mu nije potrebna "nikakva pomoć" Alijanse. Iranski mediji potvrdili su da su u američko-izraelskim udarima ubijeni Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost i Golamrez Solejmani, komandant paravojnih snaga Basidž. Direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma SAD podneo ostavku na tu funkciju rekavši

Izraelski zvaničnici tvrde da je u vazdušnom napadu ubijen Ali Laridžani, šef bezbednosnih struktura i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana. Benjamin Netanjahu naveo je da su izraelske snage eliminisale i komandanta paravojnih snaga Basidž i lidera Revolucionarne garde Golamrezu Solejmanija. Prema rečima premijera Izraela, ubistva Larindžanija i Solejmanija su deo njihovog cilja da "destabilizuju“ iranski režim nastojeći da iranskom narodu "daju