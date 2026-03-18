Teheran uzvraća napadima širom regiona nakon izvještaja o pogođenoj nuklearci

Salva iranskih projektila usmrtila je dvije osobe u Izraelu, dok je Teheran obećao osvetu za ubistvo šefa sigurnosti Alija Larijanija usred izvještaja da je jedina iranska nuklearna elektrana pogođena neidentifikovanom raketom.

Iranske vlasti potvrdile su kasno 17. marta da je Larijani, moćni državni sigurnosni zvaničnik, ubijen - najviše rangirani zvaničnik koji je poginuo otkako je vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei ubijen prvog dana američkih i izraelskih zračnih napada 28. februara. Teheran je potom tokom noći ispalio nekoliko projektila na Izrael, ubivši dvije osobe u blizini Tel Aviva, navodeći da su napadi izvedeni kako bi se "odala počast" Larijanijevoj smrti. Radio Slobodna