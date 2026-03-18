AMSS: Oprezno na planinama zbog snega, kamioni čekaju na granicama do pet sati

Vozačima se savetuje da budu oprezni prilikom vožnje na Zlatiboru i Kopaoniku zbog mogućeg snega na kolovozu, kao i u košavskom području zbog jačih udara vetra, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama jutros nema zadržavanja, kao ni na jednom graničnom prelazu, za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju pet na prelazu Šid, četiri na Batrovcima, tri na Bezdanu, dva sata na Kelebiji, sat i po na Horgošu i oko sat vremena na Sremskoj Rači. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.