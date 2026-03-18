Sadio Mane ogorčen: Mnogi bi potpisali ove reči velikog fudbalera

Čovek koji nijednog trenutka nije napustio teren tokom burnih događaja u finalu Afričkog kupa nacija, insistirao na tome da utakmica bude nastavljena i, na kraju, vratio saigrače na scenu... …imao je šta da kaže o kontroverznoj odluci Afričke fudbalske federacije.

Sadio Mane obratio se javnosti kratkim, ali bučnim saopštenjem, nakon što je njegovom Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike punih 58 dana nakon pobede nad Marokom. „Ovo je stvarno prešlo svaku meru. Ovo nije fudbal za koji se borimo, niti Afrika u koju verujemo“, stoji u saopštenju kapitena „lavova sa Terange“. „Previše je korupcije u našem fudbalu i to guši strast miliona navijača širom kontinenta. Igrači daju sve od sebe na terenu, ali odluke van njega odlučuju