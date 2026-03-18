AMSS: Teretna vozila na graničnim prelazima satima čekaju na izlaz

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Šid čekaju pet sati na izlazu iz Srbije.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaznom terminalu, na Bezdanu tri sata, na Kelebiji dva sata, na Horgošu sat i po, a na Sremskoj Rači sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji. (Telegraf.rs/Tanjug)