"Svi žele da me otpuste, ali budućnost je svetla!" Pep Gvardiola nakon eliminacije Sitija iz četvrtfinala Lige šampiona

Trener Mančester sitija, Pep Gvardiola, uprkos porazu njegovog tima od Reala u četvrtfinalu Lige šampiona rekao je da je budućnost njegovog tima svetla.

„Svi žele da me otpuste. Jednog dana ću doći ovde i reći 'zbogom, momci'. Budućnost će biti svetla i sledeće sezone ćemo se vratiti", rekao je Gvardiola. Siti je na svom terenu izgubio od Real Madrida sa 2:1, u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona, tako da je eliminisan ukupnim rezultatom 5:1.