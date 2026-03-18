"Svi žele da me otpuste, ali budućnost je svetla!" Pep Gvardiola nakon eliminacije Sitija iz četvrtfinala Lige šampiona

Večernje novosti pre 2 sata
Trener Mančester sitija, Pep Gvardiola, uprkos porazu njegovog tima od Reala u četvrtfinalu Lige šampiona rekao je da je budućnost njegovog tima svetla.

FOTO: Tanjug/AP „Svi žele da me otpuste. Jednog dana ću doći ovde i reći ‘zbogom, momci’. Budućnost će biti svetla i sledeće sezone ćemo se vratiti“, rekao je Gvardiola. Siti je na svom terenu izgubio od Real Madrida sa 2:1, u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona, tako da je eliminisan ukupnim rezultatom 5:1. BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala
