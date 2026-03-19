Dostavljač iz Srbije poginuo u Tirolu, u punoj brzini udario u kamion iz Mađarske

Srpski vozač je preminuo na licu mesta Vozač kamiona iz Mađarske prošao je bez povreda Muškarac iz Srbije, koji je u Austriji radio kao dostavljač, poginuo je danas, 18. marta, u teškom udesu do kojeg je došlo na auto-putu A12 Intal, nedaleko od Langkampfena (okrug Kufštajn).

Kako mediji prenose, udes se desio u ranim popodnevnim časovima kada je 31-godišnji Srbin svojim dostavnim vozilom udario u zadnji deo kamiona, kojim je upravljao 42-godišnji Mađar. Srbin je poginuo na licu mesta. Mađarski vozač kamiona je prošao nepovređen, rekla je portparolka policije novinskoj agenciji APA. Nakon nesreće, auto-put A12 je prvobitno bio potpuno zatvoren, što je izazvalo saobraćajnu gužvu u pravcu Kufštajna. Autoput je ponovo otvoren za saobraćaj