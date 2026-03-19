Haos na prelazu sa Hrvatskom: Ova grupa vozača čeka satima na granici
Blic pre 14 minuta
Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlaz čekaju četiri sata. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju tri sata, a na Sremskoj Rači dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema gužvi ni zadržavanja za sve kategorije vozila.